日前香港東涌市政大樓旁的公園，有對男女上演一場「活春宮」，女子坐在椅子上，面對站起來的男子，其頭部呈現前後晃動，誇張的一幕也被周遭路人拍下，並且大喊「Oh My God」、「加油」、「看這裡」，最後疑似完事了，女子站起來和男子擁吻。

綜合港媒報導，在東涌市政大樓旁的公園，有對男女在公園內做出「羞羞臉」的事，女子坐在椅子上，男子則站在女子面前，女子的頭部則呈現前後晃動，然而，這一幕也被周遭的路人發現，並拿起手機拍攝下來，甚至還有路人大喊「Oh My God」、「加油」、「看這裡」，並夾雜粗言穢語評論，該男似乎被發現有人在看，還望著鏡頭看過來，不過卻沒有停止動作，最後，疑似事情結束了，女子則站起來與男子擁吻。

對此，香港警方已於本月5日接獲民眾報案，指出有男女在東涌市政大樓旁的公園作出「不雅行為」，此案件由大嶼山警區特遣隊接手處理；經調查後，員警在10日晚間7時許，於東涌逸東邨以涉嫌破壞公眾體統拘捕1名36歲姓江男子，且隨後被帶回偵訊。

此案件已經轉交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊處理，案件仍在調查中，不排除會有更多人被逮捕。