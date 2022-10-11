蔡英文總統昨（10）日反駁半導體製造聚集在台灣是風險的說法，承諾會維繫半導體尖端製造的優勢和能量，並協助全球在供應鏈重整上進行最佳配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。而美國CBS電視台《60分鐘》10日播出台積電創辦人張忠謀接受專訪內容，張忠謀指出，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。對此，前立委沈富雄今（11）日就大讚張忠謀「比蔡英文睿智」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中忍無可忍地起身，大拍胸脯一下比讚表示，「我向張忠謀總裁致敬，我本來以為他只會做晶片，他接受CBS專訪的那番話，比蔡英文總統誠實、睿智、得體」，沈富雄更提及，張忠謀在專訪中表示，台積電供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武；如果「那個人」首要目標是經濟福祉，「我認為他們會節制不攻打台灣」。

而對於主持人再詢問，假若中國大陸占領台灣，用「一個中國」把台積電國營化該怎麼辦？張忠謀更回答：「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」沈富雄則說，「從這一段的問法來看，就可以看到非常醜陋、自私的美國嘴臉」。