看好年度壓軸大檔週年慶的龐大商機，台南市百貨業界繼新光三越中山店，已打出買千送百週年慶回饋促銷戰，南紡購物中心將於13日起，進行為期一個多月的8週年慶，並祭出稱霸全市最高回饋買6000元，最高可享送1200元，高達20％現金回饋招攬術，更加點燃週年慶此間戰火熱度。

台南地區的百貨週年慶向來由新光三越中山店打頭陣，該百貨龍頭今年的週年慶買千送百的禮券回饋，首次採取可至全省十五家新光三越百貨共用，而非過去，只限於只能回原來購物的單店再度消費。去年南市第二家開打週年慶活動為大遠百，今年南紡購物中心則提早約一個月展開週年慶，成為全台南市第二家展開週年慶的百貨賣場。

南紡購物中心13日起展開「閃耀8週年慶」，全館首次聯合國際知名化妝品、快時尚、時尚家居品牌及指定店櫃推出滿仟送佰回饋，期間還有會員卡、聯名卡、指定業種加碼、滿額集心送等活動，消費最高可享滿6000元送1200元，高達20％的現金回饋為台南百貨業之冠。

南紡購物中心總經理莊景堯表示，近兩年來，疫情嚴重影響整體消費市場，然而，伴隨10月13日起，疫情再度鬆綁，該賣場也開始於當日展開8週年慶活動，今年的週年慶檔期將挑戰創造16億元週年慶業績目標。

莊景堯指出，今年南紡購物中心邁入第8年，13日起將迎來「閃耀8週年慶」，同時也是台灣開放國門的時刻，我們準備了滿6000元送1200元的回饋要送給台南鄉親，20％的現金回饋相信是台南市最棒的優惠。

今年的週年慶業績目標是16億元，這對我們是一個挑戰也是一個里程碑，如果順利達標，今年的整體業績可望突破80億元以上，截至九月底之前，今年的業績成長率為30％，去年全年營業額為74.5億元。

南紡購物中心首波週年慶於13日起至19日進行預購，正檔期20日起至11月2日。預購及正檔期於A1、A2館指定店櫃消費滿3000元送300元商品抵用券(可累贈)，正檔首4日將加碼再送莫凡彼餐飲招待券100元乙張;正檔首7日館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GAP、GU、H＆M、MUJI無印良品、時尚家居品牌等9大品牌將加入合併累積。A1館指定大家電、名品家具店櫃祭出預購及正檔期滿10000元送1000元商品抵用券(可累贈)。

消費者持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費可享多重回饋，其中13日起至23日可享滿3000元加送200元商品抵用券，13日起至26日可享指定業種加碼回饋滿6000元送200元商品抵用券;17日起至23日推出會員點數大回饋，期間分別可用會員點數200點、350點兌換100元商品抵用券、200元商品抵用券，在南紡購物中心APP上則可以800點換500元商品抵用券;南紡聯名卡於預購及正檔首7日推出全館刷滿6000元送200元商品提貨單。

全館13日起至11月16日舉辦「心心集樂趣滿額集心送」，民眾凡持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費滿1000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、美妝保養品、瓦城500元抵用券等好禮，集滿3心可以划算價格加購家電、鍋具、運動用品、寢具、餐飲優惠券等好禮;檔期首4日推出加碼回饋，消費滿11000元加送8顆心，另外28日還有「超級有心5倍送」，當日消費每滿1000元就送5顆心，以上活動內容依現場公告為準。