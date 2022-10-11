雖然年齡只是數字，但身體老化程度因人而異。一名人妻表示，近來發現大12歲的老公性慾低落，想到自己才26歲，不禁擔憂未來恐沒有性生活，好奇男人是不是年紀大了就不行了，就有不少網友認為38歲不算老，鼓勵多運動或就醫改善。

一名女網友在Dcard發文表示，近期發現38歲的老公性能力退化，疑似早洩卻不願意看醫生，讓她感到很困擾，自己也查過手機定位與行車紀錄器，但老公沒有偷吃跡象，也不再看謎片，甚至坦承「自己下面壞掉了」，但拒絕就醫，讓她感嘆「我才26欸，我的幸福...」。

貼文一出，引起不少網友討論，「妳自己要跟差12歲的人結婚...比妳早老化，荷爾蒙降低了」、「男友26歲，一個月有三次就不錯了，又不喜歡運動，妳要不要比慘？」、「可能他上班累了，會影響啊」、「我也跟妳一樣，常常會想著難道這輩子就這樣了嗎」、「好可怕，我男友跟我差11歲，我也好擔心」。

也有人紛紛建議原PO請老公多運動，「沒在運動，通常過30就會開始軟掉」、「除了多運動跟看醫生外無解」、「38還年輕欸，妳可以找他一起去健身，多鼓勵他運動，我老公50歲了還是很可以」、「有運動真的有差喔」、「我男友42歲，但平常有運動習慣，感覺還是滿可以的」、「可能身體也要吃些保健食品，或是運動顧一下，我老公去健身之後整個體力好很多」。