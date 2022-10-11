總獎金台幣300萬元的2022仰德菁英公開賽11日於再興高爾夫俱樂部開打，在強勁風勢中選手狀況也多，延長了擊球時間，以致在天黑前，還有18位選手未賽完首回合18洞，已賽完的126位選手，進入職業僅半個月的新秀蔡雨達，鐵桿與推桿發揮水準，打出低於標準桿2桿的70桿，與推桿發揮不錯的何祐誠暫並列首位，林文堂、詹世昌、黃議增與王偉軒同以71桿，暫並列第3。

新竹地區東北季風風勢強勁，讓選手們吃足苦頭，擊球多被吹得歪來歪去，常出現OB出界球，需重新補球的狀況很多，以致於擊球時間延長，最後打到天黑傍晚5點47分停賽，全場已完賽的126位選手中，只有6位打出低於標準桿的紅字成績。

明天第二回合維持原本開球時間，仍分上、下午兩部份開球，同時分別自第1洞與第10洞出發，上午部分第1組於上午6點40分開球，最後一組於8點20分開球；下午部分第1組於上午11點10開球，最後一組於下午1點開球不過今天首回合未打完的6組18位選手自上午7點從未賽完的洞與位置處開球，最多的是要再繼續完成3個洞，完成首回合後，即繼續進行第二回合。

蔡雨達抓下5隻博蒂及3個柏忌，他說：「今天風很大，開球打抗風的低球求穩，盡量減少失誤，是打出不錯成績的主因；另外因為風強草乾，果嶺速度很快，很合我的口味！」

21歲的蔡雨達今年自美國返台後，甫於上月29日以排名第一（總桿成績低於標準桿10桿）通過在老爺球場舉行的職業球員考試，仰德菁英公開賽他獲得推荐名額，是他的職業賽處女秀。