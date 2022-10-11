綠粉留言大罵逢甲大學。(圖／逢甲大學臉書)

有綠粉氣到揚言要拒讀逢甲，甚至連夜市一起抵制。(圖／逢甲大學臉書)

綠粉不滿許淑華論文審定結果，痛斥「快點關門」。(圖／逢甲大學臉書)

逢甲大學臉書遭綠粉留言怒罵「為何要當同路人」。(圖／逢甲大學臉書)

有綠粉痛批逢甲大學雙標。(圖／逢甲大學臉書)

國民黨南投縣長參選人許淑華遭爆論文抄襲，逢甲大學今(11日)傍晚公布審定結果，認定許有不當引數，但未達違反重大學術倫理程度，不少綠粉無法接受結果，到逢甲大學臉書留言辱罵黨校、學店。

許淑華論文爭議在逢甲大學審定結果出爐後，不少民進黨支持者相當不滿，湧入校方臉書怒嗆「國民黨黨校」、「這所學校沒有存在價值」、「境外勢力真可怕」、「為何要當同路人」、「逢甲不如中華大學」、「可以廢校了」、「學店就要有學店的樣子」、「遇到國民黨就雙標」，甚至有人揚言不僅要拒讀逢甲大學，還要連逢甲夜市一併抵制；也有網友力挺校方：「罵的人也考不上啊」、「動員人數這麼少，可見綠營自己也不在乎XD」。

逢甲大學傍晚公布論文審定結果，指出許淑華學位論文有227頁，而謝百傑的研究報告有32頁，兩者在內容及章節安排、論文核心包括研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、研究發現及訪談資料分析等都有所差異，同時許論文公布在先，判定屬於原創，但引用上存在瑕疵。

逢甲大學最終決議，要求許淑華修正學位論文的引述瑕疵後，再移交學校備查。