女力集結！雙十國慶剛過，藍營隨即宣布舉辦10位女性縣市首長候選人合體的「十全十美」造勢大會。台中市長盧秀燕致敬自己4年前的首場造勢，14日將在台中太平區體育場集結宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、南投縣長候選人許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長候選人王育敏、高雄市長候選人柯志恩等共10人，營造「十全十美合體，女力挺台灣」的團結氣象。

「十全十美合體，女力挺台灣！」盧秀燕今(11日)在臉書表示：「4年前，秀燕第一場的造勢舉辦在太平，4年後一樣是首場造勢，我們依舊規劃在太平區。4年前，秀燕將競選總部設在大里，4年後秀燕仍堅持重回大里設立競選總部。比照4年前的競選規劃，是因為我們不忘初衷，更是帶著滿滿的市政成績，讓市民檢視。」

盧秀燕強調，2022年的大選，總共有10位女力同志參選縣市首長，象徵著十全十美，齊聚在台中，「溫柔、守護、紮實」的女力執政風格能讓台灣更好。她喊出「女力挺台灣、你來挺我們！秀燕邀請大家，相揪到現場，支持我們。」

時間：10/14 18:00集結，地點：太平體育場（太平區中興東路99號）