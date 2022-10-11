距離九合一大選剩下不到兩個月，各政黨摩拳擦掌，六都更是兵家必爭之地。宅神朱學恒今（11）日就痛批「民進黨把新竹選戰搞得很噁心，竟說高虹安是靠美色或是騙人」，前立委郭正亮更是傻眼表示，「我真的沒有看過有人這樣選的，太離譜了啦，哪有人搞成這樣」，引發討論。

朱學恒今日在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中指出，現在民進黨把新竹選戰搞得很噁心，説「高虹安是靠美色或是騙人。為了打一場選舉，把一些東西無限上綱到這個程度，真的太誇張了」，而郭正亮則回應，他之前還看到有人把高虹安的人像醜化，做成漫畫貼在牆上做看板的，這讓郭正亮直呼「我真的沒有看過有人這樣選的，太離譜了啦，哪有人搞成這樣」。

郭正亮更說，現在距離九合一年底大選只剩下四十幾天，地方選舉最重要的一定是六都，怎麼會去扯一個小新竹市，好歹注意力要拉回來台北和桃園，因為六都中的其他城市大概勝負已定，「但台北和桃園還有得玩」。朱學恒也認同「今年的選舉太怪了，除了選情偏冷，投票率恐降低之外，第二個是重點太偏了」，最後郭正亮也點出這樣的狀況「對新人非常不利、對第一次參選的市議員非常不利」，加上因為疫情從頭到尾戴口罩，所以人家不容易有印象，新人這次真的很慘。