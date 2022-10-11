根據俄羅斯媒體國際文傳電訊社報導，俄羅斯金融監督局（Rosfinmonitoring）已經將臉書母公司Meta列入恐怖主義和極端主義的名單中。

俄羅斯金融監督局表示，Meta已經在俄羅斯被禁止。禁令要求銀行凍結名單上公司的資金，並暫停為其帳戶提供服務。

今年3月21日，莫斯科Tverskoy地方法院認定Meta為極端主義，並於6月駁回Meta的上訴。