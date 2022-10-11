有疙瘩就不要在一起！有女子在網上發文，她表示前陣子男友向她坦承曾「叫過小姐」，雖然她認為這是男友以前的事情，並非現在交往期間的事，但是她聽完後心裡有些疙瘩，她也提出比喻「就像男生會介意自己的女朋友，以前當過酒店小姐陪酒嗎？」；對此網友則認為「誰沒年輕過」、「男未婚女未嫁放輕鬆點」，但也有網友認為「我會介意，應該會分手」。

一名女子在臉書社團「靠北婚姻 － 社團討論區」發文，她表示男友最近向她坦承以前曾「叫過小姐」，她也知道這是以前的事，並非現在交往期間的事，但是，她表示知道後心裡總覺得有些疙瘩，「就像男生會介意自己的女朋友以前當過酒店小姐陪酒嗎？」，因此，她詢問網友會不會對此有些介意。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有疙瘩就不要在一起」、「我不介意，但妳會介意的原因是有處男情節嗎？只能找小鮮肉了」、「那是過去，問題現在還會有嗎」、「誰沒年輕過」、「男未婚女未嫁放輕鬆點」、「現在就分手好過變成將來變成離婚的怒火」、「難道沒女朋友的男生是聖人嗎？」、「快走吧！這會是一輩子的疙瘩」。

不過，另外有網友則認為「會介意，不知道帶了多少病毒，而且習慣召妓的人，還是會再去」、「建議先驗有沒有病毒在身上」、「我會介意，應該會分手」、「男的真是自找麻煩」、「我會觀察，頂多交往，不要急著邁入下一個階段」。