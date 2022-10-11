女星妮妮利克斯 (NeNe Leakes）岀演美國實境秀《亞特蘭大嬌妻》（Real Housewives of Atlanta，RHOA）後走紅，去年丈夫因為大腸癌逝世，妮妮利克斯近期曬出與丈夫的合照緬懷對方，不料忌日剛過沒多久，就傳出小兒子身體出狀況，因心臟衰竭和中風送入醫院，令許多網友憂心。

妮妮利克斯昨（10日）在Instagram限時動態上傳多段影片，透露23歲的兒子布蘭特（Brentt）兩週前因中風和心臟衰竭住院，她說兒子不喝酒也沒有吸毒，醫生已經進行大量測試好確認病因，甚至包括愛滋病、新冠病毒檢查，雖然確認沒有感染愛滋病和新冠病毒，卻還沒查出具體原因，她透露兒子連說話都很困難，「醫生推測這可能是從小就有的問題，只是現在才發作」。據知情人士透露，布蘭特是突然病發，幸運的是很快就被送到醫院進行救治，妮妮利克斯則向粉絲求助，希望大家能幫忙祈禱，讓兒子盡快恢復健康。

妮妮利克斯一度講到哽咽，表示回憶細節都很痛苦，同時向粉絲尋求幫助，布蘭特有經營一家酒吧，不過因為目前的身體狀況，他已經無力經營，只想先養好身體，妮妮利克斯代替兒子尋求好買家，希望能夠出售酒吧，歡迎有意願的人來連絡。

美國女星妮妮利克斯 (NeNe Leakes）透露兒子的病況。（圖／neneleakes Instagram）

妮妮利克斯先前才為兒子布蘭特慶祝23歲生日。（圖／翻攝自neneleakes IG）

妮妮利克斯的丈夫格雷格利克斯（Gregg Leakes）去年9月死於大腸癌，享年66歲，他與癌症長期抗爭，最後仍不敵病魔離世，最後的時光他與妻子和孩子在家中渡過。