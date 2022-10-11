隨著日本政府自10月11日放寬新冠疫情的口岸管理措施，日本對旅遊業復蘇的期待正在加強。日本航空業者指出，11月以後飛往日本國際航線預約較9月激增3~5倍，旅客大多數來自東南亞和台灣等地，而影響日本旅遊業復蘇最關鍵的客源則是中國大陸。

《日經中文網》報導說，今年8月的訪日遊客僅及去年同期的近7%，9月22日宣佈解禁自助旅遊，並重啟短期逗留免簽證，旅遊業能否恢復受到關注。業者估計，放寬入境口岸疫情管理措施將讓訪日遊客消費在2023年春季之前恢復至疫情前一半的水平，能否充分利用日圓貶值的利多來擴大旅遊收入，將受到考驗。

日本11日放寬新冠疫情的口岸管理措施，整個社會對旅遊業復蘇的期待快速增加，目前增加最快的是台灣與東南亞旅客。圖為羽田機場旅客查看入境航班告示牌。（圖／路透）

日本兩大航空公司之一的日本航空（JAL）飛日本國際航線11～12月預約與解禁前的9月中旬相比增至3倍，大多數為來自東南亞和台灣等旅客。日航社長赤坂祐二對媒體表示，「日圓貶值也成為強勁的東風」。

報導指出，日航今年春季曾預測稱，2023年1～3月國際航線旅客人數將恢復至新冠疫情前的65%。日本另一家大型航空全日空（ANA），在年底年初的飛往日本國際航線每日預約數較解禁前增加5倍。

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的數據顯示，全球的外國遊客人數2022年1～5月已恢復至2019年的一半。而去年亞洲國家的調查顯示，希望旅遊國家地區首選仍是日本（67％），明顯領先於韓國（43％）和台灣（28％）等地。在歐洲和美國等的調查中，日本也排在首位。

報導說，防疫措施解禁也體現在酒店預約上，多數地區有2倍的成長，有些地方已被訂滿。為此餐飲服務業也大批招聘人手，增幅同比達51.1%，酒店兼職人員時薪也有明顯增加。

報導說，疫情之前訪日遊客有近4成是來自中國大陸與香港，但現在大陸旅客回國後仍要面臨隔離問題，因此大陸旅客恢復的情況可能會推遲，業者估計可能要到2025年才能恢復到疫情前的水平，因此必須思考如何增加中國以外遊客的方法。