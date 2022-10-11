「深深一鞠躬，感謝24年來所有新竹市民對耕仁的鞭策與肯定。」國民黨新竹市長候選人林耕仁今(11日)最後一次以議員的身分在議會為民發聲，除承諾打造「舒適減壓，永續新竹」、「繁榮新竹三大願景」外，他更提出「優先徹查三大弊端」，針對新竹棒球場、將軍村修復工程、站前廣場景觀改造工程，要還給新竹市民清清楚楚的交代。

林耕仁在臉書發文表示，將優先徹查三大弊端，首先是新竹棒球場，斥資12億修建卻造成球員受傷，根本就是「吃緊挵破碗」。這是誰下的命令，誰就該負責！沒人要承擔，林耕仁當市長優先徹查，一定還給市民明白的交代。其次是將軍村修復工程，卻找零經驗廠商來做，既不專業，更是傷害眷村子女和金城新村長輩對情感。這樣不負責任的做事方法與態度，林耕仁當市長，絕對不允許發生。

再來是站前廣場景觀改造工程，讓人驚奇的都沒改變。改造工程圍起來三年、兩次，花了一大筆錢，卻看不到成效，前後的比較圖，是要讓「全民來找碴」，看看到底哪裡有不一樣？針對這三大弊端，他的態度非常明確，林耕仁當市長，就是優先徹查、嚴格徹查這三大市政弊端。誰該負責、誰該被咎責，媒體報導過的不管是幾人幫，一個都跑不掉，要還給新竹市民清清楚楚交代，更要對得起新竹下一代的子子孫孫。

除了揭弊，林耕仁也提出繁榮新竹三大願景：建構完善交通網絡，調整公車路線及班次，整體提升交通順暢度、使用度，以及安全度。打造香山科技廊帶，向北串連新竹科學園區，向南聯通竹南科學園區，在香山地區建立起科技產業鏈，提供空間、稅收優惠等誘因號召科技廠商進駐。發展香山觀光魅力：未來將結合港南濱海17公里沿線的景點，如青青草原、香山溼地等觀光資源，打造「觀光、文化、休閒」三合一的旅遊行程。