上海市文件顯示，大陸電池大廠比亞迪擬投資人民幣（下同）500萬元建設上海比亞迪有限公司擴建項目，將利用上海市松江區廠區A5廠房增加針對新型鋰電池產品雙折邊和噴碼工序，項目建成後預計每年處理新型鋰電池7200萬部，新型鋰電池產品產量不變

陸媒引述消息人士透露，今次前述產線的改造主要是在工藝方面的一些改動，是為了給蘋果供貨，因為對方要求比較嚴謹。

報導指出，上海企事業單位環境資訊公開平台官網數據顯示，，上海比亞迪有限公司現有廠區位於上海市松江區，主要從事鋰電池、太陽能電池組件等電子元件製造以及有色金屬複合材料、新型合金材料加工等。

陸媒指出，上海比亞迪所產電池主要供向3C類產品，主要供向聯想、三星、蘋果等，其中聯想與三星占比較大。目前比亞迪不僅為蘋果平板供應電池，還包括耳機、滑鼠等產品，但與蘋果合作的項目基本上不賺錢，業務量也不算大。