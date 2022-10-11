國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下換免費搭乘公車」，引來綠白兩方質疑，行政院長蘇貞昌更在立法院答詢時酸會產生相對剝奪感，中央也沒有這樣的政策。對此蔣萬安競選團隊發言人黃子哲就翻出綠營議員也曾提過健身房「人肉發電」抵過一座電廠，「不知陳時中表示？」

陳時中日前批不是深蹲不對，但蔣萬安要把深蹲跟節能省碳連在一起，就有點牽強了。綠營也紛紛發文嘲笑蔣萬安，蔣萬安則解釋，他當時只是分享國外案例，卻被扭曲成政見。

黃子哲即在臉書表示，綠營應多生智，比批深蹲更重要，蔣萬安在參加淨零減碳的論壇上，提及羅馬尼亞的一個城市曾舉辦「深蹲換乘」的節能又健身的例子，引來陳時中陣營及綠營人士大肆揶揄及謾罵，但其實2014年在莫斯科地鐵就辦過深蹲換車票的活動，而墨西哥也推行過類似活動，蔣萬安只是「舉例」而非擬定政策。

黃子哲批，綠營生吞活剝、不適用者的剝奪感等批判，根本是假議題為罵而罵，更舉例民進黨議員梁文傑曾提出健身房「人肉發電」抵過一座電廠的謬論，強調要說瘋狂，「不知陳時中表示？」