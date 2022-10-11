近來因為疫情、俄烏戰爭等關係，全球原物料大漲，民生物資價格也應聲而起，讓許多民眾苦不堪言。有網友好奇詢問，有那些東西漲價之後許多人就不再購買了？吸引不少人回應。其中最多人坦言，台灣國民美食「雞排」漲價後自己就不再選購，第二名則是「雞蛋」，第三名則是同為台灣國民美食套餐的「手搖杯」。

原PO在PTT以「有什麼東西是漲價後你就不買了？」為題發文表示，現在許多東西都開始漲價，有哪些東西是因為漲價之後就不再額外購買的呢？並以自己為例，表示像是麥當勞薯條加大漲價後，自己就不會選擇升級；手搖杯加購塑膠袋要1元後，他也不會特地選購；另外像是早餐店的加蛋或是茶葉蛋，他都不會選擇購買，「自從一個蛋要15元之後，點鐵板麵就不加蛋了，多叫個果醬三明治還比較好」。

對此，最多人表示雞排就是解答，「雞排吧，好久沒吃了」、「雞排，放在便當裡再考慮」、「雞排，最近買嚇到了」、「雞排90元，我不如去買雞排便當」、「雞排，超過60元後就沒買過了」、「雞排熱量高又貴！」、「雞排，除非人家請，不然上次自己去買已經7、8年前了」。

其次則是雞蛋，「自助餐滷蛋一顆15元，我考慮要不要夾的時間從5秒變到15秒」、「加蛋15元真的太超過」、「現在吃麵都捨不得加點滷蛋」、「茶葉蛋買不起」、「真的再也不加蛋了」；第三名則是搭配雞排的好夥伴手搖杯，「手搖飲改喝瓶裝就好了，價格差這麼多」、「手搖飲真的因為太貴戒掉了」、「手搖飲，他繼續漲，我買都不買」、「手搖飲料，除非團訂」。