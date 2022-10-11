1922年10月10日在通霄舉辦海線鐵路通車典禮以來，迎來通車100年！交通部台灣鐵路管理局特別出動蒸汽火車DT668停靠通霄，白沙屯拱天宮三媽也首開先例搭火車巡行，一同見證海線鐵路通車的百年歷史時刻。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(11日)特別來到現場，和立委羅致政、苗栗縣議員陳品安、翁杰以及無數鐵道迷和信眾們齊聚現場，一起重溫當年盛況。

「見證海線鐵路通車百年，白沙屯媽祖首次搭火車為活動祈福！」徐定禎回憶，小時候交通不發達，搖搖晃晃的火車和客運配著他求學、出社會，站在月台上，熟悉的鳴笛聲牽動一幕幕過往回憶，看到現場信眾與鐵道迷們一同慶祝的畫面，他的內心十分感動。

徐定禎也要謝謝陳品安長期在議會推動通霄白沙屯媽祖文化園區設置工作，保存並發揚重要資產，未來要讓更多人來認識、體驗苗栗在地信仰文化，繼續為苗栗在地的傳統文化努力。