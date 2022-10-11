政院遭爆"哏圖中央廚房" 小編傳月薪6萬6│中視新聞 20201116

新北市五股區有名老翁今(11)日早上在一號越堤道附近赫然發現淡水河岸邊有具浮屍，趕緊向警方報案，警方檢視並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑；據了解，這名男子疑似因感情因素，9日便揚言欲到台北橋輕生，警消獲報後趕抵現場徹夜搜索都一無所獲，僅能先列失蹤人口，沒想到今天仍傳出憾事。

事發在今日早上11時20分許，60歲的楊姓老翁在一號越堤道附近的步道上健行時，發現淡水河邊有具浮屍，立刻向警方通報；這具浮屍全身僅剩內褲，經查是29歲周姓男子，鑑識人員初步檢視並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑，已通知家屬確認身分並製作筆錄，家屬對排除他殺嫌疑也無異議。

據了解，周男是行政院員工，曾在2018年九合一大選為當時的民進黨新北市長候選人蘇貞昌，推出一系列結合撩妹金句的宣傳語錄，後來隨著蘇貞昌回鍋行政院長，周男也一併進行政院擔任網路小編，蘇貞昌也曾稱周男為「王牌小編」。

他近日疑似感情因素導致心情不佳，揚言要去台北橋輕生，他的友人擔心出事，9日凌晨3時便向三重警分局三重派出所報案；警方獲報後不敢大意，立刻偕同消防隊前往台北橋附近搜索，並調閱台北橋三重端的監視錄影器欲察看男子上橋的時間，結果都沒有發現周男上橋的身影，警消從凌晨開始預防性搜索了6、7個小時，直到天亮都一無所獲，只好先列失蹤人口，沒想到今天仍傳出憾事。

針對媒體報導行政院周姓員工不幸亡故一事，行政院發言人羅秉成今（11）日表示，該位員工日前因私人因素而輕生，今日稍早業經警方報請檢察官相驗確認後，已由家屬領回。

羅秉成表示，珍貴的生命驟然消逝，令人深感遺憾與不捨，行政院長蘇貞昌特別感謝其生前在工作上的努力與付出，並向其家屬深致哀悼之意，也指示政院同仁全力協助家屬處理後事。

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