因演活《延禧攻略》中的「最美妃子」順嬪再創事業高峰的大陸女星張嘉倪，近日和朋友外出聚餐被狗仔偷拍，不僅被指疑似喝醉，還遭誤植年齡老10歲，讓她也親自發文回應了。

有大陸狗仔拍到張嘉倪剛和朋友結束聚會，她還和友人擁抱，被指喝醉了，而當天穿著寬鬆西裝外套的她，裡面搭著中空短上衣，被狗仔形容「低調之餘又透出了一絲辣妹氛圍感，屬實讓人看不出她今年已經45歲了。」

張嘉倪高EQ回應狗仔偷拍。(圖／取自張嘉倪微博)

不過今年才35歲的張嘉倪，被寫老10歲，讓她也親自回應，同時澄清酒醉說，「一沒醉酒二不是45歲，但看在你說辣妹的份上原諒你！」而她發文後，原報導也悄悄更正為「35歲」。

網友見狀都紛紛留言「你好幽默，狗仔好無聊」、「高智商辣妹」、「超溫柔的回應呀，真是溫暖的人」、「瞎說，明明像25」、「哈哈哈一下子粉上姐姐了」、「我們美倪明明又漂亮又年輕」。

張嘉倪因參加《尋找紫菱》選秀獲得冠軍而踏入演藝圈，之後在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》中，飾演活潑可人的汪紫菱爆紅，2018年因《延禧攻略》的「最美妃子」順嬪一角再度翻紅，讓她演藝事業水漲船高。