女星小禎（胡盈禎）2007年嫁給整形醫師李進良，走過不少風雨，婚姻仍在第12年告吹。胡瓜曾為挺女兒小禎，跟李進良關係降到冰點，今（11日）胡瓜出席乾女兒香蜜拉的婚禮，李進良也是賓客之一，兩人相逢後彼此問候，還一起拍照，過往紛爭似乎都已放下。

根據《三立新聞網》報導，婚宴賓客表示，身為大家長的胡瓜主動邀小禎、李進良和前妻秀秀與眾人合照，畫面非常溫馨；事後李進良證實有此一事，感性地說：「人生最感謝的就是瓜哥和秀秀姐！」

胡瓜、小禎今出席香蜜拉的婚禮。（陳俊吉攝）

小禎、李進良尚是夫妻時，胡瓜曾分別拿4千萬、2千萬投資女婿位於台北和台中的醫美診所，不過李進良婚後總共被拍到疑似偷吃高達17次，讓小禎痛苦萬分，夫妻倆分居後，台北店歸李進良，胡瓜則全權管理台中店。

分居期間，小禎曾硬起來要求離婚，傳提出三大條件，包含拿回信義區億元豪宅和女兒獨立監護權，胡瓜則希望小禎能獲得李進良診所40%的股份，但談判破局。2015年胡瓜不想挺李進良，不惜賠本賣診所股份，以1千5百萬的價格轉手，徹底跟李進良切割，而小禎當時仍有診所股份，但無掛名也不管事。