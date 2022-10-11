桃園市長選戰競爭激烈，國民黨候選人張善政目前在多項民調中皆暫居第一，但民進黨候選人鄭運鵬緊追不捨。張善政競選總部發言人曾俊豪11日引述一位王姓教授投書表示，台灣過去政法出身的領導人，遇事常政治化操作，導致問題更複雜；而張善政則是連綠營立委、現任副總統賴清德都曾誇讚過，沒有藍綠之分的治理人才，值此選戰倒數40餘天，曾俊豪再次呼籲桃園市選民選擇張善政當市長，「讓專業的來」治理國門之都。

曾俊豪引述王姓教授投書意見指出，兩蔣時期財經部會人才全是理工專業出身，例如穩定金融稅制的嚴家淦是上海聖約翰大學化學系畢業；設置科學園區、奠基「台灣經驗」的李國鼎是中央大學物理系畢業；前行政院長孫運璿則為哈爾濱工業大學畢業，台電在他手上建成。就連對岸從早年畢業於交大電機系的江澤民起至今，都是理工專業人才當家，而德國前總理梅克爾出身量子化學博士，主政16年來更帶領德國成為歐洲經濟火車頭。

曾俊豪表示，桃園是國門所在，但從桃機、航空城弊案，到近期造價13億的八德運動中心羽球場坍塌、中壢運動中心啟用不到4年多處漏水，證明過去8年城市治理確實存在缺陷。

曾俊豪細數張善政學經歷指出：畢業於台大土木系，留美取得康乃爾土木工程博士，專修土木工程及電腦設計，返國後任教台大，29歲成為台大史上最年輕教授；在1990年代台灣開始研發高速電腦之際，張善政成為首任國家高速電腦中心主任，後任宏碁、Google高階主管，Google在彰濱工業區設首座數據中心、亞洲最大資料中心，就是在張善政的協助下完成。

曾俊豪接著說，張善政2012年進入行政體系後出任行政院政務委員、科技部長、副院長，2016年1月代理院長至5月政權交接，看守內閣雖僅109天，但台南強震導致維冠大樓倒塌，時任市長的賴清德在救災感恩會曾說：「登革熱發生時他（張善政）跟我們在一起，地震來時他也跟我們在一起，他前前後後在院長的時間，來到台南市，今天是第10次。」連綠委林俊憲還呼籲當選總統的蔡英文「留任」張。

曾俊豪表示，桃園騰飛之際，若能由專業人才治市，不再遇事政治化，如張善政所強調的「少點政治，多點人性」，對桃園市民才有助益。