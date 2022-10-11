美國9月小型企業樂觀指數連升三個月 23:032022/10/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美獨立企業聯盟（NFIB）11日公布美國9月小型企業樂觀指數，從8月的91.8點上升至92.1點，連續三個月上升並高於市場預估的91.8點，但NFIB首席經濟師Bill Dunkelberg指高通膨和勞工短缺，仍然是小企業主面對最嚴峻的挑戰。 颶風伊恩重創美國 佛州死亡人數破百 匯率期貨趨勢專欄－Fed有鷹影 美元長線偏多看 社評／北韓飛彈威脅下的中日關係 #美國 #小型企業 #樂觀指數 #NFIB #連升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文操弄意識形態 無助保台 04:102022/10/11 政治要聞 美國REITs 明年迎多頭行情 04:102022/10/11 投資理財 歐洲已經衰退！他曝這些事「非常嚴重」：輪到美國了 17:272022/10/11 財經 旺報社評》不要低估中國決策的靈活性 21:572022/10/11 旺報社評 大陸晶片業又遭重擊！這次被拜登偷襲 他驚爆可能結局 05:002022/10/11 財經 美中大使級會談的啟示 04:102022/10/11 政治要聞 封殺5家陸通訊商 FCC將表決 04:102022/10/11 財經要聞 對幹普丁沒好結果？能源價格飆破天際 英國淪落這下場 15:052022/10/11 財經 美國南卡羅來納州民宅槍擊案 屋內5人喪命 05:172022/10/11 國際 觀察者網》強美元衝擊全球市場，中國製造是強勢人民幣的可靠支撐（高德勝） 20:212022/10/11 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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