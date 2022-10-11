全美獨立企業聯盟（NFIB）11日公布美國9月小型企業樂觀指數，從8月的91.8點上升至92.1點，連續三個月上升並高於市場預估的91.8點，但NFIB首席經濟師Bill Dunkelberg指高通膨和勞工短缺，仍然是小企業主面對最嚴峻的挑戰。