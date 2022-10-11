德國政府提出2,000億歐元能源補助方案，但能源價格飆漲已促使企業在外海尋找生產成本更低的製造基地，外界認為新方案補助有限，對挽留企業作用不大。

德國9月底提出的紓困案包括天然氣價格剎車機制和調降燃料稅等措施，協助家庭和中小企業應付持續飆漲的能源價格。

瓷器製造商羅森泰（Rosenthal）執行長萊德（Mads Ryder）說政府提出的能源紓困仍未定案，因此目前是不會改變任何事情。他抱怨剎車機制內容太含糊，無法讓他暫停把德國部份生產轉往海外的計劃。

政府計劃本周公布剎車機制和其他紓困案的詳細內容。該紓困案準備實施至2024年春季。

德國包括勞動等成本高漲已令許多企業把部份或全部業務，遷往像歐洲新興市場等其他成本較低地區。原先沒這樣做的企業現在已考慮跟進。

財長林德納（Christian Lindner）的經濟顧問費爾德（Lars Feld）指俄烏戰爭引發能源危機，已令企業到了是否要把生產基地遷往海外的緊急關頭。他說正考慮遷往外海的製造商，正等待政府提出的剎車機制如何執行。

德國工會IG Metall在9月公布最新調查，目前製造業支付的能源費用是二年前的10倍，五家工程公司裡就有一家認為至少要把部份生產遷往海外。

但仍有部份企業樂觀等待政府公布的紓困做法。像紡織品製造商Wuelfing表示只要政府能壓低能源價格，即使是2020年水準的二倍，也會擱置把生產遷往葡萄牙或巴基斯坦的計劃。

其總經理杜魏（Johannes Dowe）說：「這會有幫助，但我們仍不清楚有什麼可期待。」

德國中小企業協會（BVMW）指能源危機影響全歐洲以來，沒明顯跡象顯示中小企業把生產外包給海外廠商的情況增加。