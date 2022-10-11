基隆捷運蓋不蓋？基隆交通是選前爭議最火熱的話題之一，國民黨基隆市長候選人謝國樑指出，民進黨從基隆市長林右昌上次連任就在喊輕軌，本說2022要完工，但至今仍未動工，基隆人被騙習慣了，但不能接受每次都選前宣布、選後就消失。基隆人其實歡迎捷運進入市區，但不能把火車取代掉，謝國樑建議，基隆捷運可以從八堵經麥金路到安樂社區，避免與火車路線重複，可以照顧到人口比較密集居住的地方。

謝國樑今(11日)接受媒體人朱凱翔《誰來早餐》節目訪問時表示，基隆人的宿命就是過去30年都是在通勤(台北)上渡過的，到外縣市就業是全國第一名，是未來要好好解決的問題。早在4年前為了林右昌的連任，就說輕軌要來基隆，2022年要完工，可是到現在還沒動工，所以基本上是不可能的。

「後來知道有了輕軌是要把基隆火車站拿掉，這件事又引起軒然大波。」謝國樑說，後來吵吵吵，吵成一個中運量捷運，現在蘇揆又要來說，可能明年底要動工還是怎樣，但問題是大家就已經被騙騙騙慣了，其實基隆捷運這個東西在基隆打是無感的，因為都在胡扯一大堆。

謝國樑指出，基本上是不會去否定這樣的作為，有捷運對基隆來說是好的，只是希望說不要為了選舉來宣布，不管做輕軌，或者要做捷運，都是對基隆有幫助，說聲謝謝，可是我們不能接受的是選前來宣布，選後就消失，下次選舉又宣布，下次選完又消失，這是大家相對之下不能接受的。

謝國樑強調，他過去抗議時，還被林右昌帶兩個議員罵他說，輕軌有什麼不好？輕軌的速度很快，後來被民眾罵到狗血淋頭以後，他們就改口了。現在因為他們沒辦法把火車站拿掉，所以他們先把捷運做到八堵。其實我們是歡迎捷運進入到市區火車站來的，但是不可以把火車取代掉，就像台北火車站，有了高鐵，卻沒有火車？這樣的概念大家沒辦法接受。

「到了八堵以後，可以考慮從麥金路、長庚醫院，基隆民眾居住的那個地方，再看看如何轉一個方向進入市區，我覺得這個是可以討論的。」謝國樑說，如果就這樣直接進市區，其實也是跟火車重複的路線，然後客源並沒有增加，這會有點可惜，「如果是我，我會積極去探詢，從八堵就繞到麥金路、安樂社區，人口比較密集居住的那個地方，那裡現在大家都是用八堵站來做通勤，如果那邊有捷運的話，覺得也是一個不錯的選項」