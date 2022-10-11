近日網路上流傳一段影片，畫面中三名女店員穿著圍裙站在桌邊服務，裡面看起來什麼都沒穿，火辣身材相當性感，服務過程還彎腰聆聽客人點菜，不時露出深邃事業線，讓男客人看到目不轉睛。這段影片曝光後許多人暴動求地址，網友也找出其中一個女店員的社群帳號。

近日一段熱門影片在網路流傳，畫面中可以看到兩個正妹女店員上前服務，仔細一看兩人上身沒有穿衣服，只有穿著圍裙，似乎是半裸狀態，不僅正面可以看到深邃事業線，側面的渾圓曲線更是火辣，服務客人的時候女店員雪乳呼之欲出，讓客人笑到合不攏嘴，上菜時候又來一位身材火辣的女店員，許多網友紛紛留言：「店家在哪？」、「我可以每天吃河粉」、「好想念泰國」。

有網友找出影片中的正妹是泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz），今年25歲的她去年入選「世界最性感DJ」排行榜，在Instagram擁有63.5萬粉絲追蹤，時常會透過社群平台曬出美照，近期一段在工地攪水泥的影片引起網友討論，被推測應該只是為了拍片而現身小吃店，並非真的店員。

芭比莫絲先前曬出多張遛貓照，只見她手握牽繩與愛貓同框，布料超少的上衣十分搶鏡，可以看到僅有幾條長布遮住重點部位，東西半球大方見客，渾圓形狀全被看光，芭比莫絲將貓咪抱在懷中，對視照片令不少人直呼：「好羨慕那隻貓」。