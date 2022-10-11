距離九合一大選剩下不到兩個月，各政黨的人馬都摩拳擦掌準備，而高雄市長陳其邁今（11）日就在臉書上分享了一則暖心故事，住在湖內的吉雷米在13年前莫拉克風災時，看到山區和小林村的狀況，到屏東林邊與茄冬還有阿里山來吉村去救災。陳其邁也坦言「如今，吉雷米實現了他重要的心願：取得台灣身分證」，引發討論。

陳其邁在臉書上指出，今天約住在湖內的吉雷米，一起去幾個朋友家坐坐。陳其邁也坦言，「我知道他常去各部落，桃源、六龜等，所以一遇到他，就和他說布農族語」。而身為「語言控」的吉雷米，族語也很溜，並和陳其邁分享他的布農族名和陳其邁一樣是「必勇」，陳其邁說，來自南法普羅旺斯的吉雷米，2006年來台，曾在花蓮擔任志工。深入部落發現各個族群的語言的他，想貢獻所長，幫忙保留面臨消失的母語文化。

陳其邁也提到，吉雷米在臉書留言和他分享過一個故事：「13年前，莫拉克風災時，他看到山區和小林村的狀況，到屏東林邊與茄冬還有阿里山來吉村去救災」，這也讓吉雷米下定決心「回來就決定要一直留在台灣！那場天災拉住我的心，讓我決定想成為台灣人」，環島、當導覽員、路跑，主動參加原民、客語認證，演出「船愛」歌仔音樂劇，他把握各種機會認識台灣，也為台灣宣傳，更以台語外景節目，入圍金鐘獎。

吉雷米坦言「來台15年，走過各種酸甜苦辣的日子，在這塊土地上付出與得到了很多」，陳其邁說，「去年，吉雷米實現了他重要的心願：取得台灣身分證，如今他的身份、心情，都已經屬於台灣！」而陳其邁也在他住的湖內走走。包括之前曾拜訪過，堅持城市精神創作的玉湖窯王明發，看著年邁父母，辭職接手農場推動有機食農教育的葉信恆，都是生活在高雄、從事各行各業的市民們，揮汗打拚的美麗篇章。

陳其邁最後也用一句話強調「骨力的人將故事寫佇這片土地，夢想原來佇出身的土地」，同時也承諾「我們也會持續努力，讓高雄繼續成為大家打拚實現理想的城市」。