王鏡冠臉上紅疹、乾癬都是真的。（三禾行銷提供）

紀曉君、戴愛玲和阿洛飾演好姊妹。（三禾行銷提供）

實力派演員王鏡冠為茁劇場《誰說媽媽像月亮》「賣命演出」！他劇中飾演呂雪鳳在坐監服刑的兒子，為詮釋角色後天性心臟病引發多發性關節炎的模樣，本身因特殊免疫系統疾病，身上會出大面積乾癬的王鏡冠，竟然冒險停藥兩個月，使紅疹、乾癬發作遍布全臉，真實呈現劇中角色樣貌。

有不知情的工作人員看見王鏡冠臉上大片紅疹與乾癬，竟在細細觀察後大讚：「我們這特殊化粧很厲害耶！」讓王鏡冠忍不住翻白眼說：「我這化不出來，都是真的！」

《誰說媽媽像月亮》上周六播出第3、4集，出現「歌后見歌后」亮點，以飆高音橫走歌壇的戴愛玲特別客串紀曉君的好友，在她的服裝店裡跳起舞來。被問這場戲多久才拍完？紀曉君調皮反問：「你猜？她快閃部隊耶！大概20分鐘就拍完！」結束時，戴愛玲笑容滿面跟好姊妹說：「姊姊，辛苦你了喔！」開心玩完就閃了。

戴愛玲沒有戲劇演出經驗，「但我有上過表演課，在拍我的MV前有拜師學過，但還真的沒演過戲。」邀約上門時，她有點訝異，想到只需要出演一場，又是演自己，便毫不猶豫答應了。

紀曉君說：「我在拍這一場戲之前，看到通告有她，想說，欸，愛玲也來了！我沒有問劇組，怎麼有這麼巧妙的安排，因為我既然已經演了，就把自己當龜苓膏，一切歸零，都交給劇組，我沒有任何意見。」

兩位歌后和好友阿洛飾演3位好姊妹，在服裝裡聊天又跳舞，事前只排練一下，拍攝速度飛快。說到姊妹情誼，紀曉君說：「我在山上（台東）比較少跟愛玲聯絡，但在台北就會在我們原住民藝人的聚會上見面，是好姊妹。」

《誰說媽媽像月亮》即將播出大結局，高秉涵律師一路走來的坎坷，能遇到昔日恩人釋放感念之情的心願可能難了。飾演情侶的張耀仁和葛盈瑄能否如願在一起，也將揭曉。