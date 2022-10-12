薩塞克斯公爵夫婦屢傳搬家消息，卻因為手頭緊而遲遲下不了手。英國王室作家湯姆·鮑爾（Tom Bower）表示，薩塞克斯公爵夫婦因為推延上市的回憶錄和Netflix紀錄片陷入兩難，已經沒有退路了，因為他們「比任何時候都需要錢」。

根據《每日快報》(Daily Express)報導，鮑爾近期受邀電視節目談論Netflix影集《王冠》（The Crown）即將上映第五季，針對夫妻倆是否會為了靠攏龍頭串流平台而失去尊嚴，他果斷指出「他們沒有其他收入來源，現在比過去任何時候還需要錢」。鮑爾一番話暗示，2人離開王室後，王子公主瞬間被打回麻瓜，過著跟許多人一樣會吃土的時期。

既然選擇Netflix、選擇出版書，那勢必要接受所有毫無意義的批評，因為這是賺錢的唯一方式。「我認為他們被魔鬼牽制住了，有個辦法能讓哈利退出遊戲，那就尋求老爸查爾斯『保釋』。」不過他認為梅根不會妥協，好戰的她會抵抗到底，直到毀掉王室。

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，王室作家、《浮華世界》（Vanity Fair）前編輯布朗（Tina Brown）嘲諷，哈利一家4口現居蒙特斯托（Montecito）價值1,400萬美元(約台幣4.4億)的豪宅，與當地住戶相比，只能稱的上是「寒舍」。沒工作更沒足夠存款，夫妻倆的地位也就只是D咖而已。