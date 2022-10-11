產險防疫保單理賠持續增加，拖累富邦金控9月自結獲利，單月罕見稅後虧損40.69億元；不過，富邦金累計今年前9月稅後獲利仍有850.30億元水準，每股稅後盈餘(EPS)為6.62元，EPS仍為歷年同期次高紀錄。除富邦產險外，其他子公司如台北富邦銀行，前9月累計稅後獲利為歷年同期新高紀錄，富邦人壽累計獲利為歷年同期次高紀錄。

富邦產險9月稅後虧損97.74億元，累計虧損達169.69億元，主要受防疫保險賠款與提存準備金的影響，9月防疫險相關直接賠款金額為140.9億，自留賠款金額為103.5億，累計1至9月直接賠款達390.4億，件數為86.7萬件，自留賠款已達236.3億。

富邦產險截至9月底為止，對已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額66億元，若不考慮再保因素直接賠款及準備則近490億元，以及保費不足準備餘額約25.4億元，保費不足準備係考量後續損失發展趨勢而增加估列相關準備。

富邦將持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神，同時也會確保資金流動性無虞。

富邦產在業務方面表現，9月簽單保費38.73億元，其中以工程險成長33.4％表現最為亮眼，個人綜合保險及新種險業務成長表現亦皆優於市場成長；累計前9月簽單保費收入422.57億元，成長6.7％，簽單市佔率達25.2％，維持市場領先地位；若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，富邦金控2022年9月擬制性稅後獲利53.7億，累計前9月稅後獲利為1064.7億元。

富邦人壽9月稅後獲利為45.56億元，累計前9月為836.66億元，RBC超過300％，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3％以上。美元兌台幣大幅升值，幅度高達4.3％，單月匯兌利得大幅增加，為9月主要獲利來源。今年以來匯兌損益與避險成本，亦持續大幅優於去年同期；9月底外匯價格變動準備金餘額，自前月332億大幅上升至約439億。

富邦人壽分析，9月全球投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.1％作收，富邦人壽之股息收入，穩定貢獻當月獲利；富邦人壽維持汰弱留強操作模式，暫待短線市場利空淡化；債市投資方面，9月份美國FED指引提高升息幅度，較高的債市收益率，有利於壽險公司，長期提升整體經常性收益。惟受金融政策緊縮影響，近期資本市場波動幅度擴大，債券投資先以保有現金部位，以因應市況變化。9月合併初年度保費收入(First Year Premium)為189億元，合併總保費收入(Total Premium)為384億元。