桃園八德區某宮廟鐵皮車庫傳火警燒整排，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區忠勇街300多號11日晚間10時25分某宮廟車庫發生火警，整排鐵皮車庫延燒陷入火海，所幸並無人員受傷受困，桃園市消防局獲報後立即派出67名消防人員、29輛消防車、1輛救護車前往搶救，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。