桃園八德某宮廟車庫深夜火警 整排鐵皮屋陷入火海 23:252022/10/11 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園八德區某宮廟鐵皮車庫傳火警燒整排，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德區某宮廟鐵皮車庫傳火警燒整排，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市八德區忠勇街300多號11日晚間10時25分某宮廟車庫發生火警，整排鐵皮車庫延燒陷入火海，所幸並無人員受傷受困，桃園市消防局獲報後立即派出67名消防人員、29輛消防車、1輛救護車前往搶救，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。 高雄鼓山倉庫清晨大火濃煙佈天 警消出動21車灌救 安平民宅清晨火警驚醒 一家4口即時關房間獲救 新莊中港大排驚見火團 男子全身著火燒成焦屍 #八德 #火警 #失火 #火災 #車庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園鐵皮工廠陷火海「橘紅火光照亮黑夜」消防員急搶救 21:592022/10/11 社會 家屬報警急尋父 高市警「手機定位」鐵皮工廠尋獲男屍 16:442022/10/09 社會 彰化透天厝旁離譜違建！人行道、路燈全消失 縣府要查了 08:302022/10/05 房市新訊 高雄大遠百驚傳火警 機警員工迅速滅火 14:102022/10/05 社會 高雄大遠百驚傳火警竄濃煙 遠百宣布：今日暫停營業 16:012022/10/05 社會 大園宮廟竟暗藏地下賭場 警破門攻堅逮59人 14:172022/10/05 社會 台南新市塑膠製品工廠大火 火光濃煙竄天5公里外可見 08:282022/10/11 社會 海納百川》家裡失火 德國議員倒是悠哉蹭台（雁默） 18:312022/10/09 海納百川 八家將師兄弟販毒 查獲598包毒咖啡 04:102022/10/09 社會新聞 鍾東錦通霄鎮與苑裡鎮競總成立 加速發展媽祖文化園區 14:482022/10/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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