俄羅斯軍隊延續周一猛烈攻勢，11日再次針對烏克蘭各地展開第二輪轟炸，導致死亡人數攀升至19人、105人受傷。在俄國連二天發動猛攻後，七大工業國集團（G7）領袖周二緊急視訊開會商討如何支援烏克蘭。 俄羅斯10日針對烏克蘭首都基輔與西部城市利維夫（Lviv）在內的多座城市發射84枚飛彈，目標除了鎖定發電設施等基建外，連公園、旅遊景點等非戰略目標也不放過。這是俄軍開戰以來最廣泛的空襲行動。

俄羅斯總統普丁表示，此次攻擊是針對克里米亞大橋8日被炸的報復行動。儘管烏克蘭並未公開承認犯案，但普丁咬定這個針對俄國的「恐怖主義行動」兇手就是烏國。克里米亞大橋連接俄羅斯本土與克里米亞半島，是俄軍入侵烏克蘭的軍事補給要道。

烏克蘭防空系統周二攔截至少兩枚飛彈並擊落8架無人機，但整體而言依然難抵俄軍猛烈攻擊。這促使烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）緊急救援、周二視訊參與G7會議時料將要求G7供應更多武器以抵禦俄國空襲。美國總統拜登先前已承諾，將提供先進的防空系統給烏國。