受防疫保單影響，國泰金控今公布自結獲利，9月獲利(稅後)僅11.2億元，累計前9月賺541.8億元；國泰金控指出，除單月獲利持續反映防疫保單外，子公司核心業務動能、整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信9月單月及累計稅後獲利皆創同期歷史新高，國泰人壽、國泰證券累計稅後獲利則創歷史次高水準。

國泰產險9月稅後獲利虧損34.7億元、累計虧損達111.6億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響；因疫情持續演變，9月單月已賠付41億元、累計前9月已賠付165.9億元(考量再保分出後自留賠款為135.7億元)，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備為22.4億元；近期疫情仍處於高原且防疫政策陸續調整，後續會密切關注並隨時調整賠款準備；若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

而外界關切國泰人壽淨值議題，主要是受美國加速升息影響，壽險持有大量支應保險負債之長天期固定收益資產，近期淨值波動主要來自今年利率彈幅可觀，導致資產面的債券出現資產評價損失，然國泰資產品質良好，持有之債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，並未產生實際損失，不因短期財報淨值下滑而影響正常運營以及保戶權益。

至於清償能力部分，國泰人壽表示，現行財報保險負債仍以鎖定發單基礎衡量(Locked-in)，利率上升僅單邊影響資產市價，對保險負債之影響並未反映，未能完善呈現公司經濟實質變動。

據國泰內部9月財務績效自結數試算，以IFRS 17評價負債公允價值後之淨值比大於5％，優於現行財報且波動相對平穩，更能體現資產負債匹配之效果，反映公司穩健之經濟體質。

國泰人壽9月RBC％則逾320％，遠高於法令要求，資本維持穩健，清償能力無

虞。公司將密切監控投資部位並視局勢變化機動調整，同時持續提升資產品質，強化風險控管及應變措施，採取一切必要作為確保穩健經營及良好清償能力。