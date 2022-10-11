一名男子前年至高雄參加同志大遊行時，見到指揮交通的男志工，先是詢問對方「可不可以讓我摸一下」，語畢隨即伸手觸摸男志工下體，嚇得對方報警處理。高雄地院審結，依違反性騷擾防治法，處其拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，王姓男子2020年11月間至高雄參加同志大遊行，跟隨隊伍行經至高雄市鹽埕區七賢三路與大仁路口處時，王男發現A男於該處擔任指揮交通志工，便出言表示「可不可以讓我摸一下」，A男尚未回覆之際，王男隨即伸手觸摸A男的下體，事後A男不甘受辱，隨即報警提告。

王男接受偵訊時，坦承有參加同志大遊行，但否認曾未經同意觸摸A男下體，稱自己患有躁鬱症，2021年4月間還曾住院治療等語，經檢察官核對A男的指訴，認為王男入院的時間與事情發生相隔4個月，認為病情為狡辯之詞，仍依法將其起訴。

高雄地院法官認為，王男與A男本不相識，卻趁A男不可抗拒之際性騷擾，實在未能充分尊重他人身體自主權，考量王男終於認罪，態度尚可，也與被害人達成調解並支付賠償金等，依違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。