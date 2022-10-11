騎士因「隨心所欲」在台東街頭騎車買綠豆蒜，竟被檢舉大魔王盯上，恐慘噴「8300罰款」。（翻攝自臉書專頁「翻轉東台灣交通違規2.0」）

遵守道路交通規則你我有責！有網友日前在台東街頭，他拍下1名騎士「隨心所欲」騎機車去買綠豆蒜，豈料，這名騎士不斷違規全被拍下來，短短10分鐘便累積了8千3百元的罰單，對此，PO出這則貼文的粉絲團小編笑稱「10分鐘內大撒紅包」；網友一見也表示「買個綠豆蒜，噴了一堆錢」、「很棒的教學，簡單明暸」。

臉書專頁「翻轉東台灣交通違規2.0」昨(10)日分享網友投稿，有名騎士在台東縣台東市街頭多次違規，10分鐘內遭拍下3張「不依規定駛入來車道」、3張「未依規定使用方向燈」、1張「岔路口10公尺臨時停車」以及1張「不遵守標線指示（壓雙黃線）」等違規照片，共計9項違規，可開罰8千3百元，粉絲團的小編也笑說「送給國家生日的最好禮物」、「10分鐘內大撒紅包」。

騎士因「隨心所欲」在台東街頭騎車買綠豆蒜，竟被檢舉大魔王盯上，恐慘噴「8300罰款」。（翻攝自臉書專頁「翻轉東台灣交通違規2.0」）

貼文一出，網友紛紛留言表示「8300他下次不敢了，一定會乖乖騎車」、「隨心所欲最佳示範」、「感覺他會擺爛，不繳罰單」、「駕照雞腿換的」、「我猜他應該會把摩托車賣掉」、「一氣呵成，厲害」、「很棒的教學，簡單明暸」、「好險他買完趕快回家，不然再繼續逛下去可能已經好幾萬了」、「是個狠人」、「買個綠豆蒜，噴了一堆錢」。