物價高漲就怕薪資不夠用，若是家庭經濟支柱，壓力更是極大。一名職業軍人透露，雖然月薪有8萬，但每個月扣掉妻女花用、房貸，根本就沒辦法存錢，目前存款還不足10萬元，質疑「自己是不是不會理財」，讓不少網友直搖頭，建議他應該跟老婆討論如何開源節流。

一名自稱職業軍人的網友在Dcard發文表示，自己月薪8萬，一家三口生活都靠他的薪資，每個月會給老婆4萬5，在新北郊區買房後，每個月付完房貸都存不到錢，存款不到10萬，現在快40歲了，很怕生病或意外，突然要出一筆很大的錢，也疑問「沒存到錢真的是我不會理財嗎？」

貼文引起網友討論，無法想像單薪8萬扛一家三口，「單薪家庭壓力太大了，怎麼不讓老婆去工作，你要是倒下，全家就BBQ了」、「剩35K還要繳房貸欸」、「家庭收入八萬我還真的不敢生，尤其在北部」、「家庭月收入8萬說真的…還不到老婆可以不用上班的程度」、「月薪20萬以上的薪水才足以搞一個單薪家庭，不然只會擔心家庭」。

不少人也提供建議，奉勸原PO要跟老婆討論金流，「為什麼要給老婆到45K，花剩的老婆會存起來嗎？如果沒剩錢，請她列一張明細」、「是不是先做好保險規劃避免生大病的支出，也跟老婆談談要不要先從假日兼職開始」、「小孩上小學了，老婆其實可以去上班」。