「安家秀」位於最具發展潛力的萬華。(圖/截取自youtube)

台北市持續高漲的房價，一般上班族要在北市置產已成奢求，不過截至2022年7月統計發現，在台北市的12個行政區中，還有4個區域的單價尚未破百，其中就包含開發早且最具發展潛力的「萬華」。由安家企業機構投資興建的「安家秀」，即位於水景公園首排，可近眺雙子星千億地標美景，無論建材使用及建築團隊皆不馬虎，且能以相對好入手的單價進軍北市燙金門牌。

忠泰房屋協理張智傑表示，萬華區是台北市未來發展的重點，尤其台北火車站以西，將是千億地標「台北雙星」的所在地，再加上預計投資金額300億元，為活化、保存西區公有資產及改善環境景觀的E1/E2街廓公辦都更案，以及鄰近捷運板南線龍山寺站，多重利多正推升萬華區不可替代的價值。

聚焦新推案「安家秀」，建材採用信義、大安等東區豪宅營造等級的元素，相同品質但房價卻更親民，這樣的標的可說是相當難得。張智傑指出，建築結構採用SC鋼骨及日本住友集團的制震壁，樓層3至9樓共使用28支，甚至特邀日本織本構造擔任結構顧問，層層把關，毫不馬虎。建築外觀設計則是由北京奧運水立方游泳館的設計者—澳洲國寶建築大師Mark Butler操刀，打造極具國際水準、無法複製的明日之秀；且位於珍稀水岸第一排，未來進駐到「安家秀」的住戶，可以享受綠意視野跟絕美河景，價值絕對大於價格。

忠泰房屋協理張智傑表示，「安家秀」建築結構採用SC鋼骨及日本住友集團的制震壁。(圖/截取自youtube)

「安家秀」基地位置位於萬華區貴陽街二段，樓層規劃地上23層、地下5層；149戶住家、4戶店面；格局坪數規劃2房24至28坪、3房32至38及46坪；車位規劃46個平面車位、63個機械式車位。若是能在寸土寸金的台北市，擁有人人稱羨的水景宅，不僅能夠提升生活品質，相信也是值得好好把握的標的。

【安家秀】

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