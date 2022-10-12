美國政府加強半導體先進技術的出口管制，需要取得許可證才能與大陸企業或實體進行交易，藉此牽制大陸人工智慧、超級電腦等高階產業的發展。有專家提醒，美國的制裁可能讓大陸全力拚半導體自給自足，未來其他廠商恐會完全失去來自大陸的客戶。
美國財經媒體報導，最新的限制讓全球半導體股面臨越來越多的挑戰，包括聯準會鷹派升息、台海緊張局勢及供應鏈問題，大陸官方與媒體的強烈反彈，也引發大陸採取報復手段的擔憂。
研究機構Omdia分析師Akira Minamikawa分析指出，「美國最新的舉措將讓大陸加快培育國內晶片業，日本企業應該與大陸持續進行貿易交流，因為商業依舊是商業。」
Akira Minamikawa也提醒，緊繃的局勢讓大陸加快努力的速度，也許在未來的10至20年之內，跨國大廠將失去所有來自大陸的客戶，企業應該要提早進行未來規劃。
野村控股分析師David Wong表示，這些制裁措施對全球半導體產業並不是一件好事，對大陸而言更是巨大挫折，因為最終他們可能無法使用來自台灣或南韓的工廠。
報導提到，美國以保護國安為由進行出口管制，企業若要出口技術或產品至大陸廠商，需要取得許可證，但難度相當高，最終目標是要避免大陸將先進科技技術用來強化軍事實力。
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