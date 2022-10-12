全球晶片市況持續疲弱，作為亞洲第4大經濟體的南韓經濟受創，根據南韓關稅廳(Korea Customs Service)公布數據，南韓未能擺脫貿易逆差狀態，10月前10天，出口額較去年同期大減20.2%。

根據韓聯社報導，10月1日至10日，南韓出口總額為118億美元，與去年同期148億美元相比減少20.2%；進口額則為156億美元、下滑11.3%，造成貿易出現逆差38億美元。

值得關注的是，南韓9月出口額也僅年增2.8%，該國已連續6個月陷入貿易逆差窘境。主因在於，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體晶片，受需求低迷及晶片價格走跌影響，10月前10天出口額銳減20.6%至22億美元，進而拖累整體出口表現。

南韓以出口為導向，去年出口占國內生產毛額(GDP)比例高達35.6%，遠高於中國、英國的19%以及14.7%。但近來半導體產業雜音頻傳，尤其記憶體晶片成為重災區區，市調公司DRAM Exchange數據顯示，9月個人電腦（PC）用DRAM通用品固定交易價格為2.85美元，較去年7月4.1美元高點暴跌30.5%，NAND Flash價格也在同期間下跌10.6%，從4.81美元跌至4.3美元。

南韓晶片業備感壓力，三星開始保守看待銷售前景，該公司半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）說，今年下半年的半導體銷售預期，已自4月時的預估值下調32%。證券公司原預估三星下半年半導體銷售額為67兆294億韓元，若計算慶桂顯談及的「32%」下修幅度，下半年三星半導體銷售額將縮減至45兆韓元左右。