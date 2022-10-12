擁有160年品牌歷史的德國Opel汽車，日前（10/7）隨著上百架無人機在空中展演品牌發展歷史、新世代設計理念，以及黃色閃電品牌圖騰之後，正式宣告重返台灣，Opel Taiwan歐吉汽車總經理王偉明並預告，將於年底前引進MOKKA、MOKKA-e跨界休旅，以及GRANDLAND中型運動休旅。

Opel Taiwan歐吉汽車是Master Win集團旗下專責德國Opel汽車的台灣總代理，以為台灣消費者提供新車銷售及售後維修服務為任務。Master Win集團在台灣累積近60年專業汽車銷售與客戶服務經驗，營運網絡遍及全台，今年重頭戲即是在第四季正式引進Opel品牌，王偉明表示，明年第一季將完成6個包括銷售、維修及服務的全功能營銷據點，2025年目標在全台達成15個據點。

昨日品牌發表會上，德國經濟辦事處處長林百科不但親自參與，並表示自己就是Opel車主，對其品質深感滿意。Opel總部代表Justin Scott也親自來台，說明品牌Opel發展歷史與未來展望，包括Opel汽車承諾將對環境友善且邁向永續發展、擁抱綠能創新的同時，旗下車款也將全面迎接電動化轉型，預計2028年Opel將會達成全車系電動化的願景，要以綠能創新創造更美好的未來，期許成為引領電動車革命的領導者並實現碳中和目標。

Stellantis集團區域經理Jacques Lin（左起）、Opel總部代表Justin Scott、Opel Taiwan歐吉汽車總經理王偉明。（圖/歐吉汽車提供）

德國Opel汽車東協資深副總裁Christophe Musy特別以影片發表賀詞，正如Stellantis汽車集團的戰略計劃《Dare Forward 2030》中所述，德國Opel汽車進軍台灣，是今年 Stellantis汽車集團在印度以及亞太地區發展計劃中的重要里程碑，Stellantis汽車集團致力於成為全球電動化領域的領導者，提供創新、純淨、安全和高效的移動解決方案。

對於新合作夥伴Master Win集團的經驗、強大的布局計畫，以及提供高品質客戶服務的決心深具信心，Christophe Musy表示，品牌將致力於提供台灣消費者有獨特風格、操駕性能、且兼具舒適的車款，絕對能夠為這個充滿活力的時尚德國汽車品牌，在台灣締造銷售佳績，一起攜手致力將新世代德國Opel汽車品牌在台灣市場上發揚光大。

德國Opel汽車全球運營總監William Mott也以預錄影片跨海發表演說：「Opel是Stellantis集團下唯一德國品牌，所有全新Opel車款都在德國Rüsselsheim設計，以確保所有車款都能保有Opel 品牌核心價值與駕馭感受。德國Opel汽車透過Modern German新世代品牌核心概念，以及Bold & Pure大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，致力於為消費者提供真正源自德國的用車體驗。我們有信心與歐吉汽車在台灣市場創造佳績，Opel總部也將持續給予台灣市場全力支援。」

Stellantis集團區域經理Jacques Lin（右起）、Opel Taiwan 歐吉汽車總經理王偉明、歐吉汽車董事長王騰漢、德國經濟辦事處處長林百科、Opel總部代表Justin Scott。（圖/歐吉汽車提供）

王偉明表示，今年第四季首波導入的車型將是消費者期待已久的全新MOKKA、MOKKA-e跨界休旅以及GRANDLAND中型運動休旅3款新車，Opel Taiwan相當看好國內持續成長的CUV/SUV市場，將以低排氣量、節能、搭載先進科技和新能源車款進軍主流市場。他同時預告2023年將導入Opel旗下最熱銷的掀背主力車型Astra，未來Opel Taiwan也將規劃一系列新車引進計畫，目標滿足台灣不同用車需求的期待與駕馭渴望。

德國Opel帶來新穎、大膽的全新展間識別設計，而台灣是亞太地區第一個率先使用Opel全新品牌識別設計的國家。（圖/歐吉汽車提供）

此外，為了提供消費者和車主最優質的用車體驗，在正式服務上路之前，Opel Taiwan即已專注於人員培訓、原廠認證的售後服務以及銷售通路等相關的事項。王偉明表示，我們已經做好準備，要讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。

首先，Opel Taiwan官方網站和FACEBOOK粉絲團已正式上線，將提供給消費者最即時品牌資訊，未來Opel車主可以下載登入My Opel App專屬應用程式，透過App定位車輛的所在位置，同時也能記錄每一趟的行駛旅程和車況資訊；另外車主還可以利用App進行預約回廠保養，隨時掌握愛車的保養歷程和即將到來的維護保養計畫。

Opel Taiwan將於11月舉辦「2022 OPEL德藝放閃MOKKA巡迴預賞會。」（圖/歐吉汽車提供）

德國工藝是品質的保證，Opel將為台灣消費者帶來創新、安全且值得信賴的駕馭體驗。（圖/歐吉汽車提供）

看好CUV/SUV市場持續成長，Opel Taiwan以低排氣量、節能、搭載先進科技和新能源車款進軍主流市場。（圖/歐吉汽車提供）

Opel Taiwan也將於11月舉辦「2022 OPEL德藝放閃MOKKA巡迴預賞會」活動，將展示即將上市的MOKKA、MOKKA-e兩款新車，詳細活動內容可參閱Opel Taiwan官方網站，或是追蹤Opel Taiwan FB粉絲團獲得最新的品牌活動資訊。