「廣春成建設」在「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎」中獲得建設類「永續發展精湛獎」殊榮，除了以紮實的建築底蘊在評比中摘冠，更以「永續發展」建設核心嶄露頭角。「廣春成建設」目前在八里開案的「春城台北港」規劃臻至完善，成為八里生活圈退休移居新選擇。因看好該地段的發展，從輕軌、智慧駕駛、跨境物流到離岸風電來翻轉未來，全案標榜成屋馬上入住，先建後售讓人好放心。

廣春成建設成立24年，長期在雙北、桃園耕耘出極高評價與口碑，秉持「每一件作品都是代表作」的信念使房屋深獲肯定。本次榮獲中時房產金牌獎「永續發展精湛獎」的殊榮，歸功於企業對消費者用心的15大購屋保證，加上聯合國對永續發展的17條里程碑檢視，本次得獎在永續發展上有目共睹。

廣春成建設榮獲中時房產金牌獎「永續發展精湛獎」的殊榮，歸功企業對消費者用心的15大購屋保證。(圖/截取自youtube)

「春城台北港」為廣春成建設成立24年於台北港特區首發作品，坐落於世界100大、台灣第3大港所列席的國際海洋之都，適合老驥伏櫪的退休族群享受第二春。主打2房(25、31坪)和3房(33、44坪)，首購族與首換族都能輕易上手。「春城台北港」位於新北市八里港特區，步行到八里商圈只要3分鐘，日常採買2分鐘可以到全聯與家樂福。交通方面鄰近台61西濱快速道路、台64八里新店快速道路，25分鐘在雙北運行暢通無阻，實現夢寐以求養老之樂。

「春城台北港」主打2房(25、31坪)和3房(33、44坪)。(圖/廣春成建設提供)

看好八里未來發展，「春城台北港」遠眺智慧駕駛、跨境物流、離岸風電的未來布局，「智慧車輛產業園區」將坐落於台北港南碼頭，以規模60公頃的園區作基地，打造亞洲第一個5G自駕電動車的應用廠區；伴隨新北市府推動的「台北港第二種產業園區」招商，與新竹物流和輝達玻璃等知名廠商簽約，將創造600個工作機會；另外，世紀集團在台北港承租了21公頃的土地，並興建「離岸風電」基樁基地，斥資50億的廠區也將為區域創造更多工作機會。「春城台北港」未來科技生活規模浩繁，實現城市活力繁華迤邐，加上未來輕軌正式上線，舒緩進入台北港的車流量，促進八里躍昇為科技與觀光重鎮。

廣春成建設迄今已經打造43座模範社區，今年以精準眼光鎖定台北港特區首選地段，打造18層雙塔地標「春城台北港」。專案經理表示，本次建案採先建後售，優點是住戶可以直接進入到房屋中觀賞，實際看見購買後樣子，對客戶的資金有保障。廣春成建設以住戶的角度著想，展現推己及人服務精神，並希望以永續的理念服務消費者，深受大眾信賴。