前高雄市長韓國瑜（前排中）被罷免後，沉潛2年多後，10日晚間重返高雄，為已故前高市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁（前排右）站台。（柯宗緯攝）

前高雄市長韓國瑜10日晚間出席已故前高市議長許崑源之女、高雄市議員參選人許采蓁的競選總部成立晚會，這也是韓國瑜回高雄首場公開輔選活動，對此，前立委郭正亮11日大膽預言高雄市選舉的結局，直言「柯志恩的狀況有另一種講法，就是韓國瑜來站台，陳其邁的票就會衝高」，他強調這種思維值得注意。

許采蓁的選區此次由原先的6席減為5席，讓原先艱難的選情更顯膠著，因此韓國瑜也特別和柯志恩等人參加其造勢場子，助陣聲勢。對此，郭正亮11日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我覺得多席次的議員請韓國瑜來站台一定得分，他完全是以認識的朋友在還情分」；至於市長選舉的話，郭正亮認為「要考慮個別狀況」，「因為柯志恩的狀況有另一種講法，就是韓國瑜來站台，陳其邁的票就會衝高」，郭正亮說「因為陳其邁的民調有領先柯志恩一段，本來投票率沒那麼高，因此若是韓國瑜幫柯志恩站台，那陳其邁就會鼓吹大家出來投票，這是另外一種思維」。