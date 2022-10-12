選戰已到最後關頭，距九合一投票日僅剩40多天，前立委沈富雄11日分析時認為，縣市長在選擇戰友助陣時會想到：會不會有些人來，有些人就離開了，這是顧忌。

六都市長之爭全國矚目，其中北市、桃園，跑在前段班者競爭激烈，其餘四都態勢則較為明朗，依多項民調與政界一般預測，新北、台中市長應是藍營拿下，台南、高雄市長則以民進黨贏面大。其中在高雄市長部分，現任的陳其邁在各種民調中都領先國民黨候選人柯志恩，且有明顯差距，讓柯志恩在後苦苦追趕。惟近期前高雄市長韓國瑜現身藍營高雄市議員許采蓁造勢晚會，帶來新話題，而這是否有助柯志恩選情，也引起一些討論。

沈富雄11日在網路節目《少康戰情室》中表示，韓國瑜是一個很不尋常的政治人物，也不能小看其魅力，但是議員的台其實是有選擇的，「（前議長）許崑源的女兒嘛，韓國瑜先去保險的地方，他去一定不會難看的地方，因為議員比較沒問題」。

但沈富雄也直言，「縣市長大家都在看，韓國瑜來我的場，到底是我得的多？還是失的多？還是兩者相抵，剛好平手？大家都在看」，「所以大家是有點顧忌的，會不會因為他來了，有一些人就離開了，這是唯一的顧忌」。