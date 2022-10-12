BusinessKorea報導，台積電今年第三季營收穩居全球半導體龍頭廠寶座，超車三星電子和英特爾。而觀察專業委外封測代工廠（OSAT），台廠囊括全球大半市佔，韓廠對比下差距不小，半導體業界官員認為，韓國必須發展代工後端廠，才有追趕台積電的可能。

台積電今年第三季營收達6131億新台幣，較去年同期成長48%，而三星的第三季初估季報，雖未公布半導體銷售，但市場估約24兆至25兆韓元（折合新台幣約5334億至5556億元），而英特爾將於27日公布第三季營收，市場預估為21兆韓元（折合新台幣約4667億元）。

在此之前，龍頭寶座一直是三星與英特爾之間在競逐，然近期兩者主力產品需求出現顯著疲弱，反觀台積電晶圓代工業務仍十分強勁。有鑑於動態隨機存取記憶體（DRAM）價格持續下跌，預期台積電Q4仍維持半導體龍頭的地位。

在韓國的半導體生態系統中，OSAT廠較為薄弱，與美國、台灣和大陸相差甚遠，而該產業在半導體供應鏈為不可或缺的一環。根據上一季OSAT廠排名，前三名依序為台灣日月光、美國艾克爾和大陸的長電科技，而第四、第五名分別為台灣的矽品和力成科技。

台灣佔據全球52%封測代工市佔，其中日月光更扮演台灣半導體生態系統重要角色，有分析師認為，台灣封測代工產業的競爭力，對台積電的崛起起了很大的作用。而韓國方面，全球25大封測廠中只有4家為韓國業者，該國所有封測代工業者的市佔總和，都比不上排名第五的力成科技。

一名韓國半導體產業官員表示，市場部分人士認為蘋果給台積電代工訂單，其中一大原因是看中其後端作業技術，他說「韓國半導體產業必須扶植代工後端廠，才有望超車台積電」。