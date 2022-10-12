還有「矽盾」嗎？台積電創辦人張忠謀近日在美媒《60分鐘》節目中受訪指出，如果發生戰爭，「台積電會被摧毀」。名嘴宅神朱學恒11日在《新聞大白話》節目中指出，過去蔡政府愛講台積電是台灣的矽盾，如今張忠謀的說法一出，矽盾今何在？朱學恒更譴責總統蔡英文在國慶文告中提到「要變成有韌性的國家」，他直批被打被凌虐才需要忍耐有韌性，難道人民不能過躺平幸福安居樂業的日子嗎？國家領導人應該要以此說法為恥。

朱學恒表示，2021年11月17日美國陸軍戰爭學院的確發表了這篇論文叫《戰爭想定的推估》，名稱叫「broken nest」，完整的意思是覆巢之下無完卵。他們推出的想定是，如果解放軍要入侵，如何拒止解放軍入侵，就是威脅它：我瘋起來連我自己都砍！如果你敢打，我就把台積電都摧毀，嚇阻解放軍。

「去年我們就看到了這篇論文，就討論過這個太誇張。」朱學恒說，後來其實還有更進一步的探討：焦土戰術。到今年，彭博已經實際採訪到美國政府的匿名人員說，如果一旦發生戰爭，我們要優先撤走台積電的高階工程師。有沒有注意到，短短一年的期間，這個消息來源的強度深度跟廣度，已經從美國陸軍戰爭學院到學者發表的論文，到現在是美國政府的匿名人士會告訴彭博這件事的時候，台灣民眾跟研究單位要意識到，這個嚴重度在一直增加。

朱學恒指出，以前蔡政府都講台積電是台灣的矽盾，張忠謀接受《60分鐘》訪問已經講了，如果發生戰爭，台積電會被毀滅，那請問矽盾今何在？還要再告訴我們矽盾嗎？

「蔡英文妳有臉在國慶文告告訴我們要變成一個有韌性的國家？我才不要韌性，我要過著幸福美滿安康的生活啊！」朱學恒強調，妳告訴大家，你們忍一忍，你們忍耐度很高。忍耐度是因為被打好嗎？忍耐度是因為被凌虐，我難道不能過著躺平快樂幸福的生活？我不要有韌性啊，我不要被人家攻擊之後，被政府誇獎說你好能忍、你好棒。坦白講，這真的是一個治國的悲哀，一國之君應該要以這個為恥，妳竟然叫妳的人民要有韌性，奇怪，我原先過得安康幸福、安居樂業有什麼不好？「妳現在還勉勵我？我真心覺得很糟糕！」