不少家長帶小孩出門，卻放任其調皮吵鬧不管，讓同場民眾相當無奈，近日新加坡就有一家餐廳，針對這種狀況進行反制，祭出罰款10新幣(約220台幣)，引發家長不滿，但消息傳回台灣後被網友大讚，甚至稱台灣餐廳也該校訪。

根據《亞洲新聞台》報導，9月底一名家長投訴，歐南一間餐廳「Angie's Oyster Bar and Grill」在自己訂位時，被對方告知，如果小孩太過於吵鬧，家長卻不管，或是孩子不受控，將收取10新幣的懲罰費用，這名投訴人認為此規定太過無理，且業者竟自稱「非兒童友善餐廳」，對此進行嚴正抗議，並表達不會再度上門。

對此業者指出，近幾個月來一直收到顧客投訴，指出有兒童在餐廳內大吵大鬧，還不斷跑動，嚴重影響其他人權益，服務生上菜也被干擾，才會祭出此條款。業者表示，他們知道許多家長對此規定相當不滿，但必須盡力防範這種自我中心的行為，要客人們必須尊重彼此，才會有愉快的用餐體驗，同時也強調，雖然祭出新規，但截至目前尚未真的開罰。

不少台灣網友看到後反而大讚：「超讚的規定」、「罰的好」、「很適用在台灣餐廳」、「看到一堆家長放小孩吵鬧，自己在滑手機就不爽」、「一堆家長都覺得大家都該體諒小孩，超無言」、「生了不會管就不要生啊」、「力挺餐廳」、「台灣快點引進」。