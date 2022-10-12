近年來重大火災事故頻傳，路邊的消防栓設施成救火重要轉接引水來源。但審計部調查發現，台中與高雄去年底報修待修消防栓，至今年4月底七成一未處理，台中報修229件更是1件都未修，台灣自來水公司內部也未期程管理，要求改善。

台水公司回應，已要求各區管理處召開檢討會議，調派鄰近修漏承包商協助處理，以加速作業期程；也將修正公司「管線修漏作業標準作業程序」，納入消防栓維修態樣修復期限與維修人員到場處理騎乘，以利後續維護作業遵循。

台水公司也提到，消防署證整合各縣市通報系統，以利第一時間派員修復報修廂房栓，也降低衝擊及資安風險。

內政部統計，2020年1至11月份，台灣火災發生前2縣市依序為台中市、高雄市與新北市，2縣市消防栓，分屬台水公司第4區（台中）、第7區（高雄）等管理處管理維護。

但據台水公司統計，去年底第4區管理處報修待修消防栓共有229次，但至少至今年4月底，1件都未修復。第7區管理處消防栓至去年底報修待修共95件，至今年4月底也有2件未完成修復。

審計部指出，新北市消防局與台水公司第12區管理處（淡水河以南）推動消防系統線上通報多年，讓消防局能確實掌握轄內損壞消防栓修復情形；此外，消防局也與台水公司訂定各種損壞消防栓修復時程限制，去年報修8件均完成改善。

台水公司在與新北市消防局2020年10月召開的「消防水源協調會」中明確指出，地上式救火栓可於10個工作天修復，地下室救火栓為30個工作天。而緊急修護案件，距營運據點30公里內1小時到場，其餘2小時；非緊急則24小時內到場。

審計部質疑，除與新北市外，台水公司與其他縣市救火栓修復期程規範機制付之闕如，才導致台中市消防栓報修待修消防栓，至少歷經4個月以上，卻1個都未完成修復情形，要求改善。