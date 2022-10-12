相信不少人都有過睡覺睡到一半時，突然覺得從高空墜落，全身抖一下後醒來的經驗，對此義大醫院預防醫學科主任洪暐傑指出，這種行為叫做入睡抽動，特別好發在3種人身上，必須特別注意。

洪暐傑在節目《醫師好辣》中分享自己的看診經歷，他表示，有許多病患都曾跟他反應過入睡抽動遭遇，其中大部分人都是在上學或工作中，午休小睡時發生，睡到一半突然覺得自己快要摔下去了，瞬間身體抽動，然後就驚醒。

洪暐傑表示，此行為原因在於睡眠時，身體不論是呼吸或是肌肉，從緊張狀態逐漸放鬆，此時腦幹傳遞訊號發生誤判，誤以為放鬆是快要墜落，因此會緊急下出要用力撐住的指示，才會造成抖動狀況。

洪暐傑說，這種狀況最常發生在3種人身上，分別是壓力過大、睡眠不足以及咖啡因攝取過多者，其中又有70%人發生在午休。洪暐傑也提醒，若出現連續抽蓄，且醒來仍持續者，都必須盡快就醫，恐是癲癇、小腦出現問題，或罹患巴金森氏症。