在台北市長選情上軌道後，國民黨年底選戰輔選重心移防主席故鄉桃園市，除黨主席朱立倫已「準進駐」競總操盤選戰，為加強黨籍桃園市長參選人張善政攻防火力，地方人士也勸進朱子弟兵凌濤也進張競選團隊協助議題攻防與媒體事務。

藍營地方人士評估，歷經論文門、換堅與8日藍軍大整合後，張善政此時應將選情領先優勢拉開。若朱立倫主帥親上火線主導戰局，連正競選桃園市議員的嫡系凌濤都加入助選張善政，形同是將朱系實力All In，展現贏下桃園市長決心。

年底「主席故鄉」桃園市長選舉，國民黨有不能輸的壓力。然而即便民進黨因原提名的市長參選人林智堅因碩士論文抄襲，被迫陣前換將，但張善政選情領先優勢始終無法拉開，之後更因宏碁農委會研究案危機處理不當，選情更亮紅燈。

而隨張善政選情又陷危機，競選團隊中有心人士也再蠢蠢欲動，選戰節奏再陷混亂。也因此，朱立倫自9月中下旬起，就「準進駐」張善政競選辦公室操盤，調度選戰策略，且是有空就去，解決競選辦公室多頭馬車亂象，促成8日團結造勢。

但藍營地方人士認為，張善政8日南區競選總部成立後，已營造競選團隊團結氣勢，接下來在選戰倒數階段，面對有桃園市長鄭文燦與蔡英文總統充沛行政資源奧援的對手鄭運鵬，張此時應再加強議題攻防，將領先距離拉開，才能穩定選情。

地方人士勸進，既然朱立倫已親自操盤桃園市長選戰，讓桃園市長選舉成為另類兩大黨主席的戰爭，朱子弟兵中曾任黨最年輕文傳會主委兼發言人若能跟進參與助選，將有利於張善政議題攻防與媒體表現，也有助於接下來北北基桃共同聯防

地方人士分析，藍營猛攻林智堅論文抄襲爭議過程，除有台北市議員王鴻薇、徐巧芯強力開主攻外，凌濤在黨內與地方也開戰場追打新竹棒球場公安爭議、鄭文燦八德運動中心豆腐渣工程，也展現火力，若能盡速進競總協助，助益將更直接。

不過黨務人士直言，凌濤自己正在競選桃園市議員，若再參與張善政助選，將有一定的機會成本要付出，朱立倫是否要求子弟兵凌濤再多投入助選張，將取決逾朱對贏得桃園市長選舉決心。