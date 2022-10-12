近年新北市建案林立、寸土寸金，有民眾質疑一塊停車的空地是否為道路用地而向官方單位查證，沒想到卻因此引發一場官民搶地大戰。本刊接獲投訴，新北市泰山區公所涉嫌以偽造的「土地使用權同意書」，強行將民眾價值約400萬元的土地劃成道路用地，但檢視公所提出的同意書，上頭雖然寫著錢姓民眾已故父親的名字，但「身分證字號、戶籍地址」卻全然錯誤，就連筆跡也不對，氣得錢男準備對區公所提出偽造文書告訴。

上（9）月24日，錢男指著新北市楓江路一處道路說，這附近原本都是自己父親的土地，而如今自己卻沒有使用權，不但被政府莫名劃上紅線，成了道路用地，自己多次向區公所陳情也都沒有下文。

本刊調查，錢姓男子父親為泰山一帶大地主，在亡故前持有泰山區大筆土地，而在民國107年4月，高齡77年的老父親病逝，錢男與兄弟理所當然繼承父親名下土地，而在父親去世時，當地建案如雨後春筍冒出，爭議也隨之而來。

據了解，錢男自父親手中繼承楓江路一帶土地，由於土地是自己所有，該處都被錢男及親友拿來停車之用，但今年6月區公所突然到場，在9坪的土地部分劃上紅線，在此之前也都沒有通知錢男。

錢先生拿出養工處在會勘時提供的土地使用權同意書，上面有關父親的個人資料，除了名字正確外，其他資料都是錯的。（圖／周志龍攝）

「我不是不讓他們劃紅線，但起碼程序要正確啊！」錢男表示，日前泰山區公所前往此處劃紅線，自己、親友的車輛從此就不能停在這裡，而他向區公所陳情，區公所表示，「這裡早在民國63年，就被民眾（錢男父親）捐贈為公用道路，所以區公所有處分權」。

「因為這裡的土地是我從父親那邊繼承來的，所以原本我並不知道有捐贈一事，跟區公所查詢後才知道他們口中所謂的土地使用權同意書，根本是用偽造的方式得到的。」錢男說。

檢視這份「同意書」，上頭寫著所有權人「錢XX、身分證字號：A201543XXX」，但明明錢男父親身分證字號開頭英文編碼為F，並不是A，另外，身分證數字碼，一般來說，男性為1，女性為2，同意書上的身分證字號明明是女性，卻成了錢男父親的身分證號，可見這張同意書根本錯的太離譜。

「我看到的時候，真的覺得很誇張，連身分證字號都偽造錯誤，區公所實在太荒唐！」錢男說，他將對區公所及市政府提告，盼能藉由司法討回公道。

錢先生指控，養工處人員在沒有通知他的情況下，便到他名下土地劃紅線。（圖／翻攝畫面）

對此，新北市政府工務局養工處表示，土地使用權同意書當初是由建商提供，養工處並無主動索取同意書，會去該處劃紅線的起因，是在111年8月下旬接到新北市政府警察局林口分局通知，泰山區楓江路16巷3號前水泥路障位置的地主主張該處不是道路，所以請求協助查明是否屬道路範圍以利警察單位後續執法清除。

養工處經調閱發現該處有「63泰建字第318號」建照，在民國63年請照發照當初，道路及建築基地是沒有分割的同一批土地，建照在這同一批土地上分別有畫設道路用地及建築基地，養工處前往會勘時，錢姓地主曾主張同意書有問題，但針對土地使用同意書爭議部分，由於年代久遠，建議錢姓地主應循司法途徑解決。

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