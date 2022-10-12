政府徵收土地做為道路前本應徵求土地所有人同意，並且完成徵收程序，或應取得土地使用權同意書，但本刊卻接獲投訴，泰山區公所涉及偽造同意書強占民眾9坪、市價約400萬元的土地，且檢視該份同意書後發現，上面只有地主姓名是正確的，而身分證字號、戶籍地址疑似都是偽造的。

「真的很扯，如果政府需要土地來作道路，我們都沒有意見，但是登載不實，甚至偽造文書這點，區公所帶頭違法，實在讓人無法接受。」錢男一講到區公所蠻橫行徑，心中就憤憤不平。

「市政府養工處有專員過來，表示這筆土地是他們所有的，因為我父親曾簽過土地使用權同意書，但是上面的資料錯誤百出，根本不是我父親簽名的。」錢男質疑，區公所為了獲得土地不惜偽造文書、睜眼說瞎話。

根據本刊循線取得的同意書，當時土地的所有人為錢男父親，但是比對記載錢父身分證字號的土地謄本，他的身分證字號明明是F1007XXXXXX，但區公所同意書上的卻記載為A201543XXX，根本牛頭對不上馬嘴，尤其身分證數字第一碼，「1」是男性、「2」才是女性，「難道我父親是女的？」錢男質疑。

另外，根據戶籍謄本記錄，錢父戶籍地址為「新北市泰山區福泰里024鄰泰林路二段…」，但是區公所上的資料卻是「台北市環河南街」；錢男強調，最重要的是，同意書上的筆跡根本不是自己父親的，荒謬內容讓人一看就識破。

律師劉文瑞建議民眾可以向區公所及市府提告偽造文書，以及確認土地使用權同意書偽造之訴。（圖／劉文瑞提供）

錢男曾多次向市政府陳情，承辦人也表示登載不實是不法的，但市政府明知違法，卻不理不睬，讓他沒有辦法接受，目前除了要對區公所提告，也打算對市政府提出告訴。

律師劉文瑞表示，民眾收集完證據後，可以對市政府、區公所提起偽造文書的刑事訴訟，而在民事方面，也可以提告確認土地使用同意書偽造之訴，以維護自身權益。

對此，新北市議員候選人李宇翔表示，區公所提出明顯有誤的同意書，應主動釐清其中錯誤的原因，並應調查該同意書的來源，在調查結果出來前，也不該貿然改變土地現狀，否則將損害民眾權益，更可能使公部門喪失公信力，嚴重影響民眾觀感。

對此，新北市政府工務局養工處表示，土地使用權同意書當初是由建商提供，養工處並無主動索取同意書，會去該處劃紅線的起因，是在111年8月下旬接到新北市政府警察局林口分局通知，泰山區楓江路16巷3號前水泥路障位置的地主主張該處不是道路，所以請求協助查明是否屬道路範圍以利警察單位後續執法清除。

養工處經調閱發現該處有「63泰建字第318號」建照，在民國63年請照發照當初，道路及建築基地是沒有分割的同一批土地，建照在這同一批土地上分別有畫設道路用地及建築基地，養工處前往會勘時，錢姓地主曾主張同意書有問題，但針對土地使用同意書爭議部分，由於年代久遠，建議錢姓地主應循司法途徑解決。

新北市議員參選人李宇翔表示，區公所應釐清土地使用權同意書真偽，以免侵害民眾權益。（圖／李宇翔提供）

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